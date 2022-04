Pedro Crispim alerta para conta falsa: “Podem, por favor, ajudar-me a denunciar”

Pedro Crispim revelou que estão a utilizar a sua imagem para entrar em contacto com pessoas nas redes sociais, sem autorização. O estilista pediu ajuda para denunciar as contas falsas.

O também comentador do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) denunciou o caso, no perfil de Instagram, referindo que o perfil em questão está a contactar as pessoas em seu nome.

“Podem, por favor, ajudar-me a denunciar este perfil falso?” começou por pedir Pedro Crispim.

“Anda a contactar pessoas no Instagram fazendo passar-se por mim. Eu só tenho uma conta. Não lhe respondam, muito menos lhe forneçam qualquer tipo de informação vossa. Obrigado”, prosseguiu.