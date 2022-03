Pedro Crispim critica Hélder do “Big Brother”: “É ignorante e mal formado”

Pedro Crispim criticou, esta segunda-feira, a participação de Hélder no “Big Brother” (TVI), argumentando que a sua permanência na casa vai ter um impacto negativo.

O comentador habitual do “reality show” foi um dos convidados do programa “A Tarde É Sua”, apresentado por Fátima Lopes. À conversa com a comunicadora, o estilista falou sobre a decisão do público de manter Hélder na casa.

“Ele até pode não ser má pessoa, mas é um tipo puramente ignorante e mal formado”, referiu. “Se ele já era inconveniente, vai sê-lo a dobrar. Tenho muito receio do que esta não expulsão do Hélder vai fazer de impacto negativo dentro da casa”, adiantou.

O profissional da estação privada foi mais longe e afirmou que esta atitude por parte do público é grave. “Os portugueses vieram a sublinhar um género de perfil que indireta ou diretamente fomenta o ódio. Veio sublinhar aqui que está de errado na sociedade”, lamentou.

Recorde-se que o concorrente de Santa Maria da Feira esteve em risco de expulsão este domingo depois de ter feito comentários homofóbicos por se dirigir a Edmar com termos impróprios.

