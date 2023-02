Pedro Crispim declara-se a Ana Arrebentinha: “Desejo-te o melhor”

Ana Arrebentinha foi a protagonista de uma das últimas publicações de Pedro Crispim no Instagram.

O comentador publicou um vídeo em que surge a dançar no areal e no qual aparece Ana Arrebentinha. De seguida, o comunicador aproveitou para se declarar à também humorista.

“Foste das poucas pessoas cuja relação saiu do estúdio para a vida, e ainda bem que assim foi. De facto, estamos em diferentes fases, eu com 44, tu 29…mas, encontrámos o equilíbrio nos alicerces dos quais somos feitos e o fio condutor no amor que nos une”, começou por escrever.

“A liberdade é a principal tónica que nos apaixona, e que seja sempre assim, a dançarmos juntos pela vida fora, inteiros e sem medos. Desejo-te o melhor meu pardalinho, voa!”, rematou.