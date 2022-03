Pedro Crispim deixa recado: “Não se levem demasiado a sério”

Pedro Crispim deixou, esta quarta-feira, 10 de fevereiro, um recado aos internautas que deixam mensagens negativas nas redes sociais.

O estilista e comentador oficial do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) recorreu ao perfil da rede social Instagram para dar um conselho aos cibernautas.

“Não se levem demasiado a sério, muito menos aos outros… Divirtam-se e sorriam mais. Não resolve nada, mas que torna o caminho mais leve, isso posso garantir”, escreveu o profissional da TVI.

Na secção de comentários, diversos admiradores elogiaram o comentador da TVI. “Mesmo que diga muita ‘bobage’ é isso que tornam os ‘Extras’ divertidos, você e a ‘Pipoca’ são alegria!” comentou uma seguidora. “És o rei! Sem sombra de dúvidas!” atirou outra.

Recentemente, o estilista revelou ter ficado com sequelas depois de ter estado infetado com a covid-19. “Fiquei com sequelas a nível cognitivo e a nível pulmonar. A memória tenho alguma”, contou.

Além de Pedro Crispim, Fanny Rodrigues, Liliana Filipa, Quintino Aires, Luís Borges, Ana Garcia Martins e Susana Dias Ramos também fazem parte do elenco de comentadores oficiais do “Big Brother”.