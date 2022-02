Pedro Crispim despede-se de programa da SIC Mulher: “A vida continua”

Pedro Crispim despediu-se, esta segunda-feira, 28 de fevereiro, do programa “[email protected]”, da SIC Mulher, agradecendo a paciência de Sofia Arruda e Inês Mocho.

O estilista anunciou, no perfil de Instagram, a sua saída do formato da estação privada, revelando que a participação no episódio do domingo passado, 27 de fevereiro, foi a última.

“Gente bonita do meu coração, este domingo foi a minha última participação no ‘[email protected]’. Vá, não comecem já a ‘panicar’… Sei que é difícil migas, mas a vida continua”, afirmou.

“Este é um projeto com uma matriz construtiva e feliz que, em pouco tempo, já conquistou os portugueses e, por isso, sinto-me muito orgulhoso. Foram vários meses de gravações e muitas mudanças de imagem conseguidas. O projeto está lançado, segue firme, forte e com muitas novidades a chegar”, prosseguiu.

O consultor de moda admitiu que já tinha alertado a produção de que iria abandonar o formato nesta fase. “Nesta fase já tinha falado com a produção que iria à minha vidinha, para outros voos, diferentes desafios e entre nós para aproveitar o bom tempo, assim pinto as paredes lá de casa”, disse.

De seguida, Pedro Crispim agradeceu às colegas de ecrã Sofia Arruda e Inês Mocho: “Obrigado a toda a equipa, em especial às ‘giraças’ e gostosas Sofia Arruda e Inês Mocho pela paciência que tiveram em me aturar mas não teria sido a mesma coisa sem mim, eu sei! E pelas gargalhadas constantes cheias de ‘bobage’ todas as sextas feiras em estúdio”.

“A todas as pessoas que gostam do meu trabalho, mais uma vez estiveram a meu lado, seguimos juntos! Mas, sou principalmente grato a cada candidata que confiou no nosso trabalho e nos deu o privilégio de entrar um pouco nas suas vidas”, concluiu.