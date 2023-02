Pedro Crispim diz adeus ao formato “A Ex-Periência”: “Obrigadinho”

Pedro Crispim despediu-se, este domingo, 12 de fevereiro, do programa “A Ex-Periência”, da TVI, no qual tem estado a ocupar o papel de comentador.

O estilista tem estado a comentar tudo o que acontece no formato da estação privada no programa “Extra”, conduzido por Marta Cardoso. A pouco mais de uma semana terminar, o comentador deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

“A ‘A Ex-periencia’ está a chegar ao fim, e como sou um rapaz despachado, ficam aqui as despedidas. Em primeiro lugar um aplauso enorme para os protagonistas (os casais), que com generosidade partilharam as histórias e tiveram coragem de mexer nas gavetas”, começou por escrever.

“Aos especialistas… meus amigos, vocês merecem uma estátua em Queluz de Baixo, isso não foi fácil, principalmente a Susana Dias Ramos que foi um género de luz naqueles dias mais cinzentos pelo Alentejo”, prosseguiu.

De seguida, Pedro Crispim salientou o trabalho de Maria Botelho Moniz, que está encarregue da condução das galas do programa emitidas aos domingos à noite. “Para a minha beta, que conduziu todo o programa com a elegância e versatilidade que já lhe conhecemos, a pessoa até ficou ‘uma beca’ orgulhosa!” afirmou.

A diversão no estúdio em dia de “Extra” é tanta que o estilista adiantou que, por vezes, quando chega a casa ainda ri do que foi dito nos bastidores. “Confesso que me tenho divertido imenso nos ‘Extra’ tanto que, por vezes mesmo depois do programa, chego a casa a rir, ao lembrar-me das parvoíces que tiveram lugar naquele estúdio”, confessou.

“Para mim, a televisão tem que ser um lugar feliz, feita de cor, brilho, sorrisos e despertar junto das pessoas diferentes estímulos e emoções e foi isso que tentámos e continuaremos a fazer ao longo daquelas horas em directo, junto daqueles que nos escolhem para lhes fazer companhia ao serão”, rematou, agradecendo ao público que sempre o acompanhou e lembrando que a gala final está marcada para 18 de fevereiro.

“Obrigadinho, meus ‘bobageiros’. Conto com todos ao longo dos próximos dias. […] O ‘Extra’ será como habitualmente de segunda a sexta-feira e dia 18 será a grande gala final. Coloquem já na agenda, porque isto só faz sentido convosco”, concluiu.

Além de Pedro Crispim, também integraram o elenco de comentadores Helena Isabel Patrício, Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como O Arrumadinho, Bruna Gomes e Cinha Jardim.