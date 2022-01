Pedro Crispim recorda início da carreira na moda

Pedro Crispim recordou, durante o fim de semana, o início da carreira na moda com “tesourinhos” antigo.

O estilista foi ao baú das recordações e surpreendeu os internautas ao partilhar no perfil de Instagram, este domingo, 4 de abril, fotografias antigas de alguns projetos que marcaram os primeiros trabalhos na moda.

“Eu, bons tempos. Mas, confesso que não trocaria o dia de hoje pelo de ontem. Cada fase com a sua magia”, pode ler-se na publicação.

Pedro Crispim foi muito elogiado pelos seguidores nos comentários da publicação e alguns destacaram ainda a evolução do stylist com o passar dos anos. “Todas as fases com seu charme”, referiu uma internauta.