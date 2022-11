Pedro Crispim lembra dificuldades: “Acendi uma vela para que acordasse uma pessoa diferente”

Pedro Crispim prepara-se para ser um dos protagonistas do vespertino “Goucha” desta terça-feira, 15 de novembro.

No “teaser” publicado pelo comentador do “Big Brother” (TVI) é possível ouvi-lo falar sobre as dificuldades e ofensas de que foi alvo no passado.

“Acendi uma vela a tentar que no outro dia acordasse uma pessoa diferente. Uma pessoa que não tivesse que ser ofendida, uma pessoa que não gostasse de brincar com as meninas, nem às bonecas, nem que gostasse de moda, nem que gostasse de se vestir assim”, começou por dizer.

“E fazia mil e uma promessas. Se eu deixasse de comer isto por favor que amanhã eu acorde e chegue a casa sem levar porrada. Não gostava da pessoa que era porque a sociedade me fazia sentir mal pela pessoa que era”, rematou.