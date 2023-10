Pedro Crispim partilha foto antiga: “Cá estou eu, 15 anos”

Nas redes sociais, Pedro Crispim partilhou um “tesourinho”. O comentador televisivo mostrou uma fotografia de quando tinha 15 anos.

Do fundo do baú. Pedro Crispim utilizou as redes sociais para mostrar aos seus seguidores uma fotografia antiga, de quando tinha 15 anos.

“Pois é, cá estou eu! 15 anos, muito cabelo, alguns quilos a mais e um ar amoroso (só que não) de enjoo permanente, onde já dominava a arte de fazer manguitos ao mundo, com um simples olhar”, começou por escrever na partilha.

“O bom disto, é que esta expressão servia de repelente a gente chata e/ou pouco fiável…ainda hoje funciona, garanto!”, exclamou.

“Nesta altura pelos vistos bebia Pepsi, e o sal refinado sentava-se connosco à mesa”, recordou ainda.

Pedro Crispim integra, atualmente, o painel de comentadores do “Big Brother 2023”. O “stylist” chegou até a revelar quem gostaria de ter consigo para comentar o formato da TVI. “Gosto deste grupeta, mas acrescentaria Ana Garcia Martins e Ana Arrebentinha”, contou.