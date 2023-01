Pedro Crispim partilha foto de quando era mais novo: “Não havia nem filtros”

Pedro Crispim partilhou, esta segunda-feira, 30 de janeiro, uma fotografia de quando era mais novo. O estilista surgiu com o seu “look” de toalha de piquenique.

O também comentador do programa “A Ex-Periência” (TVI) recorreu ao perfil de Instagram para publicar uma imagem antiga de quando tinha 14 ou 15 anos, referindo que na altura não existiam filtros.

“Digamos que, na altura, aqui com 14/15 anos, não havia nem filtros, nem photoshop e o fotógrafo claramente era uma bela porcaria”, começou por escrever, em jeito de brincadeira.

“Agora a sério… vocês são dos que os escondem numa caixa longe da vista e inclusive queimam estes tesourinhos deprimentes, ou pelo contrário, aceitam como parte de um todo e até os revelam naturalmente?” questionou os seguidores.

Pedro Crispim brincou com o “look” assumindo estar com um estilo inspirado numa toalha de piquenique. “Até pareço a Juma do Pantanal. Look de toalha de piquenique”, rematou o estilista.

Entre as respostas que recebeu na secção de comentários, destaque para a da atriz Inês Folque. “Eu aceito e rio-me muito mas partilhar só com muito escrutínio. Há sempre umas que ficaram melhores do que outras”, disse a intérprete.