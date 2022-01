Pedro Crispim e a primeira sessão em que posou nu: “Lembro-me da ansiedade”

Pedro Crispim recordou, esta quarta-feira, a primeira sessão em que posou nu e da “ansiedade” que enfrentou por não estar confiante e confortável com o seu corpo.

O consultor de moda fez questão de destacar nas redes sociais o primeiro trabalho fotográfico em que posou totalmente despido há mais de uma década e o sentimento de insegurança que sentiu.

“Há cerca de 12/13 anos, na minha primeira produção como vim ao mundo. Neste dia a fotografar para uma revista. Lá estava eu, com cara de susto (de quem está a ser observado por uma equipa inteira)”, começou por contar.

“Lembro-me da ansiedade, por saber que todos estavam a ver as minhas estrias e outras assimetrias de um corpo real, que outrora pesou muito mais. Mas, foram imagens como esta, que fizeram espantar fantasmas que comprometiam a amplitude daquilo que de facto eu poderia ser”, acrescentou.

Pedro Crispim explicou a importância de enfrentar os seus medos: “Recordo-me, por exemplo, de ter medo (pânico) de alturas, e decidir naquela fase da vida, fazer body jumping… numa de ‘matar’ o medo”.

“Os anos passam e as inseguranças vão ficando algures no passado. Pelo caminho aceitei o veículo de comunicação que tenho, e com o qual irei conviver até ao fim, o meu corpo. Aprendi a caminhar pacificamente com as marcas da vida, e hoje olho para elas como parte de um todo, pois contam a história das minhas mil batalhas e superações. E sigo em frente, tranquilo”, rematou.