Depois de recuperar da covid-19, Pedro Crispim revela ter ficado com sequelas

Pedro Crispim revelou, esta segunda-feira, 1 de fevereiro, ter ficado com sequelas depois de ter estado infetado com a covid-19.

Após ter recuperado do novo Coronavírus, o comentador do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), afirmou ter ficado “danificado a nível cognitivo e pulmonar”.

“Fiquei com sequelas a nível cognitivo e a nível pulmonar. A memória tenho alguma”, referiu.

Na altura em que esteve infetado, o estilista de moda confessou que fazia parte de um grupo de risco por ter asma. “Para já não tenho sintomas, mas como asmático pertenço a um grupo de risco e por isso a preocupação será ainda maior”, disse.

Além de Pedro Crispim, Fanny Rodrigues, Liliana Filipa, Quintino Aires, Luís Borges, Ana Garcia Martins e Susana Dias Ramos também fazem parte do elenco de comentadores oficiais do “Big Brother”.