Pedro Crispim sobre as críticas nas redes sociais: “Pessoas amargas”

Depois das críticas que tem recebido nas redes sociais, o comentador do “Big Brother – A Revolução” revelou que cada vez se identifica menos com estas plataformas digitais.

Pedro Crispim fez um desabafo numa publicação no Instagram, esta quarta-feira, sobre as redes sociais e os utilizadores, referindo que estes são “pessoas amargas, frustradas e mal amadas”.

“As redes sociais, para além da questão construtiva, tornaram-se um ‘check point’ de pessoas amargas, frustradas e mal amadas, às quais se juntou o facto de terem nesta altura e infelizmente, demasiado tempo livre”, começou por escrever.

“Resumindo, cada vez me identifico menos com o que por ‘estas bandas’ acontece. Se não fossem as mesmas úteis profissionalmente, provavelmente já não teria presença em nenhuma rede social”, acrescentou.

Recorde-se que, recentemente, o modelo revelou algumas das mensagens ofensivas que tem recebido.