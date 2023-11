Pedro Crispim sofre pelo gato: “Também tu estás a cuidar de mim”

O gato de Pedro Crispim foi diagnosticado, há cerca de um ano, com um linfoma. Nas redes sociais, o comentador fez um desabafo.

Através das redes sociais, Pedro Crispim partilhou uma imagem com o gato e deixou um desabafo na legenda. O melhor amigo do comentador está a lutar contra um linfoma.

“Mais um dia de quimio[terapia], e embora os tratamentos estejam a fazer efeito e continues sem dor. A tua médica disse-me que a tua vista está a ficar afetada e corres o risco de deixar de ver de um olho”, referiu, caracterizando a doença como “rápida e oportunista”.

“Sabes, já não sei qual dos dois tem mais força, entre nós acho que és tu. Não me sais de cima, achei que estarias tristonho e exausto do dia de ontem e hoje, a caminho das análises e consultas no hospital e por isso insistias em te aninhar no meu corpo. Mas, algo me diz que no meio desta guerra desigual que estamos a travar há um ano, e onde te tens portado como um valente, sentes-me, conheces-me bem…também tu estás a cuidar de mim!”, acrescentou.

“Não me largas a mão nem por um minuto. Teriam que virar o Mundo do avesso para entender a nossa história de amor meu Chico”, rematou.