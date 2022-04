Pedro Crispim: “Sou responsável pelo que digo, não pelo o que as pessoas entendem!”

Pedro Crispim esclareceu, esta quarta-feira, que não fez qualquer comentário sobre a família de um concorrente no “reality show” “Big Brother 2020” (TVI).

O comentador do programa “Fora D’Horas”, que é conduzido por Maria Botelho Moniz e analisa tudo o que se passa dentro da “casa mais vigiada do país”, ficou revoltado com algumas palavras que foram mal interpretadas.

“Em momento nenhum referi que quer um concorrente, quer um familiar dos mesmos tivessem algum tipo de conduta imprópria nas suas vidas. A minha avaliação das pessoas que estão dentro da casa acontece enquanto concorrentes, nunca como pessoas fora da casa pois não as conheço!” explicou.

O estilista afirmou ainda que as “pessoas podem dizer o que quiserem, interpretar como entenderem, de acordo com as suas referências pessoais”. “Sou responsável pelo que digo, não pelo o que as pessoas entendem!” rematou.

LEIA TAMBÉM: