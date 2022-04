Pedro e Jéssica do “BB2020” estarão separados

Três meses depois de assumirem a relação amorosa, os ex-concorrentes do “Big Brother 2020” podem já não estar juntos.

O casal, que se aproximou durante a participação no “reality show” da TVI, pode ter terminado o relacionamento. Os rumores estão a circular nas redes sociais desde segunda-feira, depois de vários fãs notarem que Pedro e Jéssica não se estão a seguir no Instagram e, inclusive, a empresária apagou as fotografias juntos.

Pedro e Jéssica assumiram a relação amorosa ainda dentro da casa da Ericeira, no final de maio, um mês depois do início do formato da estação privada.

Recorde-se que a mais recente edição do “reality show” do canal estreou-se no domingo. “Big Brother – A Revolução” marca o regresso de Teresa Guilherme ao ecrã.

