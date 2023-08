Pedro Fernandes aproveita as férias na Suécia com a família

Entre as muitas maravilhas que o mundo pode oferecer, Pedro Fernandes e a família elegeram Estocolmo para passar uns dias de férias.

No período do verão fica-se a conhecer diversos destinos de viagem pelas férias das celebridades, dentro e fora de Portugal. Pedro Fernandes escolheu um local que, este ano, ainda não foi visto no mundo do “cor de rosa”: Estocolmo, a capital da Suécia.

Nas redes sociais, o animador de rádio e apresentador de televisão tem partilhado detalhes das férias em família, acompanhado pela mulher Rita e os filhos Martim e Tomás.

“Estocolmo brindou-nos com um dia fantástico! Longe do calor de Portugal, estes 20° souberam muito bem”, escreveu numa partilha na qual mostra fotografias dos passeios pela capital sueca.

O apresentador televisivo deixou ainda uma sugestão a quem for viajar até Estocolmo. “Vale a pena visitar Skansen. Fundado em 1891, é o museu ao ar livre mais antigo do mundo. Tem cerca de 150 casas de todo o país, enviadas peça por peça para o museu, onde foram reconstruídas para fornecer uma imagem única da Suécia tradicional. E ainda vieram com umas senhoras muito simpáticas com quem vale a pena conversar um bocadinho e perceber o que estão ali a fazer. Eu meti conversa com todas”, brincou.