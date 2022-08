Pedro Fernandes diverte-se com a família nas Caraíbas

Pedro Fernandes esteve nas Caraíbas a divertir-se com a mulher, Rita, e os filhos, Tomás e Martim. O apresentador e a família estão a desfrutar de uma viagem do barco Symphony of the Seas.

O comunicador tem estado a viajar com a embarcação por vários locais. Desta vez, Pedro Fernandes mostrou-se, no perfil de Instagram, numa praia das Caraíbas a beber água de coco.

“Desculpem ainda não ter dito nada mas passámos todo o dia sem rede telefónica nem wi-fi numa ilha das Caraíbas. Se isto não é um dia perfeito então deve andar lá perto. Amanhã prometo que publico o vídeo deste dia. Boas férias”, escreveu.

Durante a viagem de barco, o apresentador tem aproveitado para fazer exercício, apanhar banhos de sol e dar mergulhos na piscina. O comunicador arrancou esta aventura em Miami, nos Estados Unidos.

“Saludos de Miami! Um calor infernal mas é preciso resistir a não ficar todo o dia de molho. Miami merece. Mas o final do dia na praia ninguém nos tira”, referiu sobre Miami nas redes sociais.