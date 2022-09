Pedro Fernandes é citado em manual de Português do terceiro ano

Pedro Fernandes foi surpreendido ao perceber que um excerto do seu livro, “O Gigante com Pés de Princesa”, é citado num manual escolar.

O livro em causa é o manual de Português do terceiro ano. De notar que, brevemente, o radialista fará uma “tour” do livro por algumas escolas portuguesas.

O excerto adaptado ao livro escolar aborda a questão do “bullying”, algo ainda muito presente entre as camadas mais jovens.

O também comediante já se manifestou nas redes sociais: “Ainda um bocadinho abananado, mas muito contente, com isto que aconteceu! Um excerto do meu livro “O gigante com pés de princesa” está presente nos manuais escolares de Português do terceiro ano”, escreveu.

“São quatro páginas dedicadas à interpretação do texto que toca num assunto infelizmente ainda muito atual nas escolas, o bullying, e espero eu que leve à discussão e reflexão do assunto entre todas as crianças e professores. Bom ano letivo a todos! Farei uma tour por algumas escolas em breve e podem já deixar aqui sugestões. Não prometo ir a todas mas posso tentar”, rematou.

No entanto, Pedro Fernandes não foi o único surpreendido com um excerto publicado num manual escolar, também a “TikToker” Mafalda Creative surge num livro de Português do oitavo ano. O excerto em causa pertence ao livro “Um Adolescente à Beira de um Ataque de Nervos”.