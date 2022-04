Pedro Fernandes em dupla inédita com Fátima Lopes na TVI

O apresentador e locutor do programa das manhãs da RFM “Café da Manhã” é a nova aposta da TVI para a programação das tardes.

Pedro Fernandes vai fazer, pela primeira vez, “parelha” em televisão com Fátima Lopes, na próxima tarde do feriado de 10 junho, numa emissão especial e solidária de “A Ajuda Não Pode Parar”.

Esta é uma dupla de apresentadores inédita que irá entreter o público num formato que visa angariar fundos para que a Rede de Emergência consiga levar alimentos essenciais às famílias portuguesas.

“Juntos. Porque a ajuda não pode parar. Em 11 anos acho que nunca apresentei nada em televisão antes do sol se pôr e vou logo estrear-me com a incrível Fátima Lopes”, elogiou o comunicador no Instagram.

“Não está nos meus planos fazer TV em ‘daytime’ mas a causa é nobre e quando somos chamados a ajudar não podemos voltar as costas. Por isso, quarta-feira lá estarei das 14h às 19h na TVI. Não nos falhem porque há muitos portugueses a precisarem de ajuda”, rematou.

Recorde-se que Pedro Fernandes está, também, nomeado para os Prémios Fantastic 2020, na categoria Melhor Apresentador.

LEIA TAMBÉM: