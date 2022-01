Pedro Fernandes está em isolamento após filho testar positivo à covid-19

Pedro Fernandes recorreu às redes sociais para revelar que se encontra em isolamento profilático após filho ter testado positivo à covid-19.

Um dos filhos do radialista testou positivo à covid-19 e agora tem de conduzir as emissões do “Café da Manhã”, na RFM, a partir da sua casa.

“Cá vamos nós outra vez! Filhote com teste positivo, todos em casa pelo menos sete dias”, começou por escrever.

“Só tem dores de garganta e para já não está mais ninguém infetado, mas acredito que seja apenas uma questão de tempo. Compromissos todos cancelados exceto a rádio que essa só pára para férias ou se estiver de cama. Mas para já não tenho sintomas. Que passe rápido e de mansinho. Não há de ser nada. Amanhã encontramo-nos no ‘Café da manhã’”, rematou.

Luís Franco Bastos, um dos seus colegas de rádio, brincou com a situação: “Como é que eu vou sobreviver sete dias sem olhar para essas sobrancelhas absolutamente perfeitas?”.