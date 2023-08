Pedro Fernandes faz promessa à mulher: “Até sermos velhinhos”

De férias em Porto Santo, o animador de rádio e apresentador de televisão Pedro Fernandes declarou-se há mulher, Rita, que conheceu há 28 anos.

Pedro Fernandes e a família estão de férias em Porto Santo e o apresentador de televisão e animador de rádio decidiu declarar-se publicamente à mulher, Rita Fernandes, que conheceu há quase 30 anos.

“Faz hoje 28 anos que conheci esta miúda. Rita Fernandes, até sermos velhinhos?”, referiu Pedro Fernandes, que rapidamente recebeu uma resposta da companheira. “Até sermos velhinhos, sim!”

O comunicador tem estado de férias num dos seus locais preferidos, a “ilha dourada”, e tem publicado várias imagens no perfil de Instagram.

“Fomos visitar a Dona Teresa que faz bolo do caco há 25 anos. Se o provarem num restaurante da ilha do Porto Santo, muito provavelmente foi a Dona Teresa que o fez. Ou o Martim. Há por aqui fãs de bolo do caco?”, brincou Pedro Fernandes.