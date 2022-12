Pedro Fernandes leva a avó para a rádio: “Já tomou conta do programa”

Pedro Fernandes levou, esta quinta-feira, 29 de dezembro, a avó Idalina para a rádio RFM. O locutor revelou que a familiar tomou conta do programa.

O radialista passou um dia diferente no estúdio com a companhia da avó. No perfil de Instagram, o também apresentador eternizou o momento com uma fotografia o lado da familiar.

“Hoje trouxe a avó Idalina à rádio. Já tomou conta do programa. Mas ela não sonha onde vamos a seguir”, escreveu.

Na secção de comentários, Mariana Alvim demonstrou ter gostado da companhia da avó de Pedro Fernandes. “Foi muito giro”, comentou a locutora.

Após ter saído da rádio, o locutor seguiu com a avó para o Estádio de Alvalade para assistir ao encontro entre o Sporting e o Paços de Ferreira a contar para a Primeira Liga, que terminou com vitória dos “leões”.

“Depois de ‘Avó Idalina na rádio’ agora ‘Avó Idalina no estádio’. Amanhã se calhar levo-a ao kartódromo. Ou têm outra sugestão?” brincou, nas redes sociais.