Pedro Fernandes prepara-se para lançar um livro infantojuvenil

Pedro Fernandes brindou os seus seguidores com um jogo de perguntas e respostas, no Instagram, onde estes lhe podiam fazer várias questões.

Os fãs do radialista aproveitaram a oportunidade e rapidamente fizeram várias questões, tanto pessoais como profissionais. Um dos internautas mostrou-se curioso sobre projetos futuros do comunicador.

“Em março vou lançar o meu primeiro livro infantojuvenil. Novidades muito em breve”, responde.

Numa outra publicação Pedro Fernandes revelou ainda que se sente “pronto” para voltar à televisão.

Recorde-se que o locutor das manhãs da RFM se encontra em casa por ter testado positivo à covid-19, depois do seu filho, Tomás, também ter tido um resultado positivo.

“Isto não tem piada nenhuma! O bicho apanhou-me. Com o Tomás positivo desde terça-feira, ontem comecei com uma tosse seca e hoje tive uma noite desgraçada com arrepios e febre. Não era preciso fazer um teste para saber que estava positivo”, escreveu.