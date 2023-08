Pedro Fernandes sobre as férias: “É muito bom ir, mas também é muito bom regressar”

Pedro Fernandes está de regresso da Suécia e recorreu às redes sociais para fazer um balanço acerca das férias.

Verão é sinónimo de calor. Pelo menos, para a maioria das pessoas. O locutor Pedro Fernandes elegeu Estocolmo, na Suécia, e partilhou vários registos das férias em família nas redes sociais.

De regresso, Pedro Fernandes mostrou-se ao lado do carro. “Acabaram-se as férias! É muito bom ir, mas também é muito bom regressar. E das coisas que mais sinto falta quando estou de férias, é de conduzir. E vocês? Está na hora de matar saudades. Lá vou eu”, escreveu na legenda da publicação.

Numa publicação anterior, o locutor explicou, ainda, que a Suécia não foi uma “escolha óbvia”. “Mas acabou por ser ótimo para fugir ao calor de Lisboa e entra no nosso top de cidades onde poderíamos viver. Boa comida, pessoas simpáticas e civilizadas (é um mito que os nórdicos são frios), cidade lindíssima, limpa, com uma preocupação visível com a sustentabilidade, segura, com muita cultura e cheia de história e motivos de interesse”, referiu.