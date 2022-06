Pedro Fernandes troca Rock in Rio por Rock in Escola

Pedro Fernandes trocou, por um dia, o Rock in Rio Lisboa, pelo Rock in… Escola, onde esteve a assistir a uma atuação do filho.

Pai dedicado, o animador de rádio e apresentador não quis perder a atuação do filho, Martim, ao lado dos colegas e, por um dia, trocou o fim de semana do Rock in Rio Lisboa pelo Rock in Rio… Escola.

“Hoje trocámos o Rock in Rio pelo Rock in Escola! E o Martim vai cantar The Beatles!”, começou por referir o comunicador no perfil de Instagram.

“Uma escola que escolhe fazer um tributo aos Beatles na festa de fim de ano só pode ter o meu reconhecimento. Parabéns a todos, incluindo os @thepeakles 👏👏👏 Excelente tributo”, concluiu Pedro Fernandes.