Pedro Granger celebra 21 anos de carreira

O ator da novela da TVI “Na Corda Bamba” assinalou publicamente, esta segunda-feira, o 21.º aniversário a apresentar e a representar.

Uma data para mais tarde recordar. Pedro Granger, ator e apresentador, está a comemorar 21 anos de carreira e quis partilhar o momento com os milhares de seguidores no perfil de Instagram.

Atualmente no “ar” com “Na Corda Bamba”, no papel de Óscar Magalhães, o comunicador começou a carreira em 1999, com a série “A Lenda da Garça”. Seguiram-se outros projetos de referência como “Médico de Família”, a apresentação do “Ídolos” e do “Festival da Canção” ou uma das novelas que protagonizou: “Jardins Proibidos”.

“3 FEV 2020. 21 ANOS A REPRESENTAR E APRESENTAR. Pois é… mais um ano que celebro neste meu percurso profissional”, escreveu Pedro Granger na legenda de uma fotografia em que surge ao lado de uma atriz bem conhecida e uma das suas melhores amigas.

“Aqui com a Ana Brito e Cunha, há 21 anos, a grande responsável por ter ter seguido este caminho. Beijinho Aninhas, minha fada madrinha, beijos Patrícia Tavares e Virgílio Castelo, meus padrinhos de ator, Sílvia Alberto, minha madrinha de apresentador, Carla Bugalho, minha madrinha Eurovisiva, Cláudia Cadima, minha madrinha de dobragens de desenhos animados, Mafalda Veiga, minha madrinha na música, e assim podia continuar mais meia hora”, acrescentou.

No final, o ator deixou um agradecimento especial aos fãs. “Um beijo enorme a todos e principalmente ao público que ainda vai tendo paciência para me aturar. Quanto ao futuro… bem… naquela fase do já sabemos o que não queremos só falta perceber por onde ir”, concluiu Pedro Granger que, na época do Natal, reconheceu, em exclusivo à N-TV que tem “muitas saudades de voltar a apresentar” e que esse é mesmo um objetivo “a médio prazo”.

