Pedro Granger apadrinha bênção dos capacetes em Fátima

O ator e apresentador Pedro Granger apadrinhou a benção dos capacetes, que se realizou este fim de semana, em Fátima.

Um dia para mais tarde recordar: conhecido pela sua ação social, o ator e apresentador Pedro Granger apadrinhou a bênção dos capacetes, neste fim de semana, em Fátima.

“Ontem tive a sorte de poder apadrinhar a Bênção dos capacetes deste ano no Santuário de Fátima com a minha querida amiga e fadista Katia Guerreiro”, contou nas redes sociais.

“Há momentos na vida que nos ficam para sempre colados à pele. Este há de ser sempre um deles”, acrescentou Pedro Granger.

“Obrigado Katia, Carlos, Padre Antonio, Padre Carlos, a todos os grupos motards e milhares de companheiros de estrada com quem me cruzei e me devolveram a alegria que lhes dei em dobro, a todas as forças da autoridade que encontrei com um inspirador sorriso na cara e , claro, a Maria que acolhe sempre tão bem sempre que a sua casa vou. Seguimos na estrada. Seguimos juntos”, rematou o apresentador e ator.