Pedro Granger celebra vitória de Alcântara nas Marchas Populares de Lisboa

Alcântara foi a grande vencedora do Concurso de Marchas Populares de Lisboa. No Instagram, Pedro Granger já celebrou a vitória.

Aconteceu esta quarta-feira, 12 de junho, o Concurso de Marchas Populares de Lisboa, onde os grupos desfilam pela Avenida da Liberdade. A grande vencedora da noite foi Alcântara.

Na página de Instagram, o padrinho, Pedro Granger, celebrou a vitória. “E foi desta, Alcântara ganhou! Ganhamos. Anos e anos de muito trabalho, de muita gente com Alcântara no coração”, escreveu.

“Tenho a sorte de estar nesta família de Alcântara há dez anos e de ter uns afilhados com um talento, garra, dedicação, e, sobretudo, com uma amizade cheia de amor do tamanho do mundo”, acrescentou, dando os parabéns a todos, “os mais velhos e também os mais novos”.

“Muitos parabéns a Alcântara e um grande beijinho a todos os outros bairros e marchantes que ontem iluminaram a Avenida e ajudaram a fazer a grande festa que são as Marchas Populares. Por muito que corra a tinta, Alcântara é o bairro com mais pinta!”, rematou.