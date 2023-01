Pedro Granger de luto pela avó Teresa

Pedro Granger está de luto, depois de ter perdido a avó Teresa. O ator e apresentador prestou uma homenagem à familiar nas redes sociais.

Poucos dias depois de ter esbanjado sorrisos, no espaço “Submerso”, em Lisboa, por ser um dos comentadores do Festival da Canção 2023 – uma paixão antiga -, Pedro Granger foi assolado pela tristeza com a morte da avó Teresa.

“Quando alguém parte o que é que fica?”, começou por questionar o intérprete nas redes sociais.

“Ficam histórias e memórias, lembranças, sentimentos, recordações… todo um rol de coisas que muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, o tempo acaba por ir aligeirando, embaciando, e levando também”, acrescentou.

“Mas há uma coisa que fica. Fica e que por mais tempo que passe é para sempre.

A estrutura. Por mais tosca e pouco poética que a palavra possa parecer, é o que sinto hoje”.

“Os valores e a maneira de estar na vida e nesta coisa maravilhosa a que damos o nome de família fica de tal maneira enraizada, que pode até haver momentos em que me esqueça ou até me desvie, mas ao quais acabo sempre por voltar, porque estão lá, são e fazem parte de mim”, disse ainda. “Parte da estrutura do que sou hoje veio de quem hoje vai. Quem hoje parte, ajudou muito a construir. Um grande beijinho e muito, muito obrigado, minha querida avó.