Pedro Granger e a Consoada: “A noite mais fixe do ano”

Pedro Granger mostrou-se, esta sexta-feira, dia 24, muito feliz com a época festiva. O ator frisou que é importante “agradecer tudo o que o ano trouxe”.

“A noite mais fixe do ano para mim. Altura para agradecer tudo o que de bom este ano trouxe, este ano foi, e este ano me fez”, começou por escrever o ator e apresentador no perfil de Instagram.

“Altura para me lembrar do que é realmente importante, das boas motivações, dos bons exemplos, dos bons amigos”, acrescentou.

“Altura de pôr as coisas mais importantes em primeiro lugar e de, agradecendo, saber que conto Contigo. SEMPRE. Happy birthday Jesus! Feliz Natal”, rematou Pedro Granger.

Recorde-se que o comunicador esteve afastado das redes sociais durante largos meses e, segundo a Imprensa, internado numa clínica.