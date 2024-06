Pedro Guedes e Kelly Baron revelam nome do primeiro filho

Conheceram-se no “Big Brother VIP” e estão à espera do primeiro filho. Pedro Guedes e Kelly Baron já anunciaram o nome do bebé.

Juntos há mais de dez anos, o casal está a poucos dias de conhecer o primeiro filho. Na página de Instagram revelaram que o bebé vai ter o segundo nome do pai – Miguel.

“Nove meses para escolhermos o teu nome, meu filho. Terá o segundo nome do pai. Que Deus te abençoe!”, escreveu a modelo.

Na caixa de comentários, os fãs elogiaram a escolha. “A escolha do nome Miguel faz todo o sentido, o nome é lindo!”, “Adorei, lindo nome” e “Que Deus te abençoe, Miguel” são alguns dos exemplos.

Pedro Guedes já é pai de uma menina, Gabriela, de 15 anos, fruto do relacionamento terminado com Telma Santos.