Pedro Guedes e Kelly Baron vestiram as cores azul e branco para assistir ao jogo do FC Porto com o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Nas redes sociais o casal partilhou alguns registos fotográficos nos quais se mostram nas bancadas a assistir à partida.

“Tudo azul por aqui”, pode ler-se na legenda da publicação.

Na secção de comentários os internautas teceram vários elogios ao casal.