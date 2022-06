Pedro Guedes revela que sofreu ataque de pânico no “Big Brother – Desafio Final”

Os concorrentes do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, foram desafiados a recordar os melhores e piores momentos dentro da casa e Pedro Guedes confessou que teve um ataque de pânico.

O modelo começou por lembrar a discussão que protagonizou com Ana Barbosa: “Realmente foi uma situação que me aconteceu e que nunca tinha tido na minha vida. E olha que já passei por muitas. Nunca tinha tido uma crise de pânico, por exemplo… foi o que o enfermeiro me disse que eu tive. Nunca tive na minha vida uma crise de pânico”.

O concorrente contou ainda como tudo aconteceu e que precisou de ajuda de profissionais: “Estava na cama… eram para aí 04.30 H da manhã. Senti [um aperto no peito] e comecei a chorar de uma maneira que nunca tinha chorado”, afirmou.

Recorde-se que o “reality show” está na reta final com data de término no próximo domingo, 5 de junho.