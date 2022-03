Pedro Lima ajuda filhos com as aulas de Língua Portuguesa

View this post on Instagram

Os portugueses pensam em português e, para tentarem exprimir o que sentem, é à língua portuguesa que vão buscar palavras para compor o discurso. Os portugueses começaram a viajar muito cedo na história, levaram a língua com eles e foram deixando pedaços de português por onde passavam. A consequência é haver quase 300 milhões de pessoas por todo o mundo que pensam em português e que têm o privilégio de sentir saudade. Os outros também sentem mas não têm palavra para exprimi-lo. Os meus filhos oferecem sempre muita resistência à leitura, são mais voltados para a actividade física e não têm dificuldade nas matemáticas. O argumento em que insisto para tentar convencê-los é que a disciplina de português vai ensina-nos a articular o pensamento e a expressar o que sentem. Vai dar-lhes ferramentas para saberem comunicar. E a comunicação é elemento fundamental para vivermos em sociedade. Arrisco mesmo afirmar que os problemas de comunicação estão na génese de muitos conflitos que, com pequenos ajustes, podiam ser resolvidos de forma civilizada. “Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa". (Fernando Pessoa, in Livro do Desassossego).