Pedro Lima diz que a quarentena obrigou a “alterações” na família

Pedro Lima revelou nas redes sociais que a pandemia de Covid-19 originou mudanças e teve, sobretudo, impactos positivos na sua família.

O ator admitiu, num texto publicado na conta de Instagram, que devido ao isolamento social passa mais tempo de qualidade com a mulher, os filhos e os animais de estimação.

“A Anna, os meus filhos e eu temos vidas tão preenchidas que nos sobrava pouco tempo para estar uns com os outros sem nenhuma obrigação urgente, sem horário para cumprir, textos para estudar, trabalhos para preparar”, começou por escrever Pedro Lima na legenda de um vídeo.

https://www.instagram.com/p/B-67cM_pCtx/

“Afinal, conseguimos ter um sentido para a vida sem estar repletos de obrigações. Os nossos cães que só nos viam de manhã, antes de sair e à noite quando regressávamos estão felizes da vida. Agora, uma das brincadeiras preferidas da minha filha Clara, de três anos, é brincar com eles e fazê-los correr atrás da bola. Estão mais felizes e em melhor forma do que nunca e desconfio que agradecidos a este confinamento que lhes deu muito mais tempo de qualidade com os seus donos”, acrescentou.

Recorde-se que Pedro Lima e Anna Westerlund têm quatro filhos, Emma, de 14 anos, Mia, de 11, Max, de oito, e Clara, de dois. O intérprete da TVI é ainda pai de João Francisco, de 20.