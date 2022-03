Pedro Pico é o primeiro expulso do “Big Brother Famosos”

Pedro Pico foi expulso na noite deste domingo do “Big Brother Famosos” e é o primeiro concorrente a abandonar o “reality show” da TVI.

E à segunda gala foi afastado o primeiro concorrente: Pedro Pico foi expulso pelos telespetadores com 51 por cento dos votos, uma percentagem próxima de Nuno Graciano que, com 49 por cento da preferência dos portugueses, consegue manter-se pelo menos mais uma semana na “casa mais vigiada do país”.

Tanya, Miguel Azevedo e Bernardo Sousa também estiveram nomeados na noite neste domingo, mas acabaram por continuar no programa apresentado por Cristina Ferreira.