Pedro Ribeiro: “A Teresa Guilherme tem uma enorme importância na minha vida profissional”

O diretor da Rádio Comercial referiu a “importância” que a apresentadora da TVI teve durante o percurso profissional ao apostar no atual animador e acreditar que “tinha talento” no início da carreira.

Pedro Ribeiro fez, este domingo, uma publicação nas redes sociais na qual recordou que Teresa Guilherme deu-lhe o “prime time” na RTP e, posteriormente, pagou-lhe o contrato na integra, incluindo os programas que não realizou.

“Eu nem 30 anos tinha e ela, e o António Reis, deram-me o prime time da RTP. Depois, quando entrou uma direção nova e me substituíram na ‘Sorte Grande’, a Teresa fez algo que me marcou para sempre: pagou-me o contrato todo, incluindo os programas que eu não cheguei a fazer”, afirmou no Instagram.

O animador de rádio realçou ainda que vê a profissional como “um exemplo lapidar”. “Ter acreditado que tinha talento e ter sido firme nos seus princípios, quando não era obrigada a isso, ficou-me para sempre, como um exemplo lapidar”, sublinhou.

“Hoje, ao vê-la regressar à sua casa, ao seu ‘Big Brother’, não pude deixar de ficar feliz por ela. Força Teresa, vai correr bem de certeza”, acrescentou.

Recorde-se que Teresa Guilherme regressou ao ecrã este domingo para apresentar o “Big Brother – A Revolução”, 20 anos depois da estreia do primeiro “reality show”.

