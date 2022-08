Pedro Ribeiro assinala aniversário de Vasco Palmeirim: “Parabéns, miúdo”

Pedro Ribeiro assinalou nesta segunda-feira o aniversário de Vasco Palmeirim, com um texto elogioso para o radialista e apresentador.

Vasco Palmeirim completa mais um aniversário nesta segunda-feira e o amigo e diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, assinalou a data publicamente.

“O Vasco faz anos. Talento, capacidade de trabalho, obsessão pelo detalhe”, começou por escrever o também animador das ‘Manhãs da Comercial’”.

“E cubo de Rubick em três minutos. O nó de gravata windsor. Adesivos nos pés antes que apareçam bolhas. Antes! Quadros sempre direitos na parede, senão fica nervoso”.

“A gema do ovo fica sempre para o fim, depois de despachado o resto do bitoque. E batam palmas no tempo, por amor de Deus!”

“Apresentou-me o conceito do gelado de manjericão, o pincho para prender o chapéu de sol à areia, a mimosa”, brincou Pedro Ribeiro.

“A sua memória devia ser estudada. A nossa memória é cheia de muitos momentos inesquecíveis, em estúdio e no palco. Como se vê. Parabéns, miúdo”, rematou o diretor da Rádio Comercial.