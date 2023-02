Pedro Ribeiro assiste a concerto de Adele: “Canta muito”

Pedro Ribeiro assistiu a um concerto de Adele, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e elogiou a cantora inglesa nas redes sociais.

O diretor e animador da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, viajou até Las Vegas, nos Estados Unidos, e assistiu a um concerto da britânica Adele.

“Canta muito. Acabo de assistir a um dos melhores concertos da minha vida. Adele construiu um espetáculo em que cada detalhe tem a sua assinatura”, começou por referir nas redes sociais.

“Ela fala com o público, dispara t-shirts autografadas, brinca com a sua própria história de desgraças amorosas, dança, pede para as pessoas cantarem com ela, faz um sorteio no palco para duas pessoas, que estavam no balcão mais longínquo, passarem para a primeira plateia. Encantadora”, acrescentou.

“O som do impressionante Colosseum do Ceaser’s Palace, em Las Vegas, está à altura da voz e da banda que a acompanha. O cenário muda a cada música e esmaga-nos com as surpresas, a dimensão, o bom gosto. E o alinhamento é sem falhas”.

“No fim, a cortina não diz ‘The End’, mas antes ‘The Beggining’ e ela despede-se dizendo ‘Be kind to yourselves’. Cantou mesmo à nossa frente, a dada altura. E ainda tem o toque final de pôr a tocar, enquanto saímos da sala, o icónico ‘Everybody’s Free To Wear Sunsreen’, de Baz Luhrmann”.

“Se existe perfeição num espetáculo de uma diva da pop, é isto. Um privilégio poder ter estado. Inesquecível”, rematou Pedro Ribeiro.