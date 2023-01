Pedro Ribeiro assiste a encontro em Inglaterra e encontra Rúben Dias

O diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, viajou até Inglaterra para ver ao vivo um jogo do Manchester City e encontrou o central Rúben Dias.

Com o cachecol do Benfica ao pescoço, o animador das manhãs da Rádio Comercial esteve no Estádio Ethiad a assistir ao desafio entre o Manchester City e o Tottenham, que acabou com os “citizens” a vencerem por 4-2.

“Ver um jogo da Premier League ao vivo. Obrigado, @rubendias e família, 5 estrelas!

E tive sorte com o jogo que me calhou! Maravilha!”, referiu Pedro Ribeiro nas redes sociais.