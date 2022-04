Pedro Ribeiro celebra 41 anos de Vasco Palmeirim com dedicatória

O diretor e animador da Rádio Comercial assinalou publicamente o aniversário do locutor e apresentador com uma publicação nas redes sociais.

Vasco Palmeirim completa este sábado 41 anos e, para celebrar a data, Pedro Ribeiro partilhou uma fotografias do amigo e colega de profissão no Instagram juntamente com uma dedicatória, na qual destacou a “sorte” que tem “em trabalhar ao seu lado”.

“O nosso CR7 faz anos! Aqui está ele, a rir, e a apontar o caminho, como faz, há tantos anos, na rádio e na ‘tebê’. O Vasco é mesmo um ‘Special One’ e tenho muito sorte em trabalhar ao seu lado e vê-lo brilhar a grande altura. Ah, raios. Palavra proibida e logo na publicação do aniversário. Desculpa, pequenino. Ah, porra. Parabéns”, lê-se na publicação.