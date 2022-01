Pedro Ribeiro celebra aniversário do filho mais velho com dedicatória

O diretor e animador da Rádio Comercial assinalou publicamente mais um aniversário do filho mais velho, Gonçalo, com uma publicação nas redes sociais.

Gonçalo completa esta quinta-feira 17 anos e, para celebrar a data, Pedro Ribeiro partilhou várias uma fotografias do filho no Instagram juntamente com uma dedicatória.

“Gonçalinho. 17 anos, hoje. O meu menino. Parabéns, craque”, escreveu o diretor da Rádio Comercial na legenda da publicação.

De recordar que Gonçalo nasceu de uma relação anterior de Pedro Ribeiro, assim como Mafalda e Maria. O locutor é ainda pai de Carminho, a filha em comum com Rita Rugeroni, animadora da Comercial, com quem está casado há cinco anos.

