Pedro Ribeiro de viagem até ao Brasil para passagem de ano

Pedro Ribeiro revelou, nas redes sociais, que está de viagem até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para uma passagem de ano em família.

O diretor da Rádio Comercial embarcou numa viagem até à cidade brasileira, esta sexta-feira, com a mulher, Rita Rugeroni e os filhos, Gonçalo, Mafalda e Carminho, para aproveitarem a entrada no novo no clima tropical.

Num texto publicado no Instagram, Pedro Ribeiro revelou ainda que a escolha deste destino deve-se ao facto de o Rio de Janeiro ser “uma cidade muito importante” para o casal e, como tal, querem dar a conhecer aos mais novos.

“Não estávamos a contar levar a Carminho, mas um conjunto de circunstâncias coincidiram para criar essa oportunidade e acaba por ser um completar de um puzzle, poder apresentar a nossa filha a uma cidade tão ‘nossa’. É uma viagem pensada para o Gonçalo e a Mafalda e só espero que eles saibam dar o devido valor a este privilégio”, lê-se na descrição de uma fotografia do Rio de Janeiro publicada pelo próprio.

Também a mulher, a locutora da Rádio Comercial, assinalou o embarque nesta viagem na mesma plataforma com uma fotografia de Carminho, em que surge a olhar pela janela do avião.

“Desde fevereiro que temos esta viagem marcada. Eu, o Pedro, o Gonçalo e a Mafalda. […] Já viajei dezenas de vezes sem os meus filhos, mas desta vez o meu coração falou mais alto. Decidi ontem, às duas da tarde, que ela também tinha que vir, que não podia ficar para trás, que o Rio de Janeiro precisava desta gargalhada para ser ainda mais feliz”, explicou.

https://www.instagram.com/p/B6kbNrcFuXH/

Rita Rugeroni revelou ainda que o Francisco e o Miguel irão viajar até Moçambique com o pai.