Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni namoram no Rio de Janeiro

O prometido é devido: o diretor da Rádio Comercial e a animadora já estão na cidade maravilhosa. E namoraram, ao lado da filha, ao por do sol do Arpoador.

Foi sob a temperatura de 40 graus que Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni chegaram ao Rio de Janeiro. Os profissionais da Rádio Comercial levaram a família e já desfrutaram do por do sol no Arpoador. Aqui, namoraram ao lado da filha, Carminho.

“ O Rio e tudo de bom que tem esta cidade maravilhosa. Pôr do sol no Arpoador é obrigatório”, começou por escrever o diretor da Rádio Comercial no perfil de Instagram.

“Celebrar o ciclo da natureza, num sítio que ficou especialmente favorecido no mistério da criação do mundo. Completando um circulo nosso, aqui viemos dar, com a nossa filha. Tudo certo”, rematou Pedro Ribeiro.