Pedro Ribeiro feliz mas cansado com espetáculo na Meo Arena: “Parece que passou um comboio por cima”

Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Vasco Palmeirim e Nuno Markl deram um concerto na Meo Arena e o diretor da Comercial fez o balanço nas redes sociais.

Cansado, mas feliz: o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, fez o balanço do concerto dos 45 anos da estação que aconteceu neste fim de semana na Meo Arena, em Lisboa.

“Foi um ‘In the Night’ diferente de todos os outros. A abrir as comemorações dos 45 anos da Comercial, trouxemos ainda mais Rádio para cima do palco, e isso tornou a coisa ainda mais especial. Ainda estou a tentar processar o que aconteceu, que foi muito e foi inesquecível”, afirmou.

“Obrigado aos meus companheiros de vida nas Manhãs da Rádio: Vasco, Nuno e Vera. À Mariana e ao André. A toda a equipa da Comercial, e aos ouvintes incríveis, que nos mostram sempre o quanto vale a pena continuarmos. Aos músicos, aos técnicos, ao pessoal do Meo Arena, que me pôs no camarim da Madonna (sim, sim) (…) Ao Héber Marques, à Luciana Abreu e à Carolina de Deus, obrigado, valeu!”, acrescentou.

“Acordo com a sensação de que nos passou um ‘comboinho’ por cima. E passou mesmo, em bom. Até porque… levava uma velha pendurada do lado de fora”, brincou Pedro Ribeiro.