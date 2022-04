Pedro Ribeiro dá os parabéns à filha Carminho: “Que sorte temos”

Pedro Ribeiro fez questão de celebrar publicamente o dia do quarto aniversário da filha Carminho, fruto do relacionamento com a companheira, Rita Rugeroni.

É dia de festa em cada do diretor da Rádio Comercial e da locutora. É que a filha do casal faz quatro anos e o radialistas não podia deixar passar a data em branco no perfil de Instagram.

“A Carminho faz hoje quatro anos. Que sorte temos. Que criança. É adorável. Tinham de vê-la a brincar connosco, quando, ao fim de semana, nos entra pelo quarto a pedir pequeno almoço e bonecos. Quando, do nada, diz que nos adora. Perguntem-lhe pelos planetas. Sabe. Fala da via láctea com uma confiança que mostra que há ali pó das estrelas. De certeza que há. Naquela gargalhada, na malandrice a fazer pose para as fotografias, o tsunami de charme, a curiosidade pelo mundo que está à sua volta e dentro dos seus sonhos, a sensibilidade”, referiu o locutor.

Apesar de não existir festas, devido à conjuntura pandémica da covid-19, Pedro Ribeiro garantiu que Carminho vai ter um dia “inesquecível”.

“Na vastidão da Via Láctea, temos a sorte dela ter aterrado justamente nas nossas vidas, faz hoje quatro anos. Estamos muito, muito felizes. A Carminho vai ter um dia de anos inesquecível. Ah não pode haver festas! Oi? Estão a caminho a Vaiana e o Maui, a Rapunzel, o Timon e o Pumba, a Elsa e a Ana vêm de propósito de Arandel, vem a Mulan, a Branca de Neve e até é possível que a Pequena Sereia seja apresentada à Porquinha Pepa.

Parabéns, meu amor. Obrigado por existires”, rematou.

Carminho é a única filha em comum dos dois locutores. Por sua vez, o diretor da Rádio Comercial é pai de Mafalda, Gonçalo e Maria, frutos de relacionamentos passados, e Rita Rugeroni é mãe de Francisco e Miguel, de uma relação anterior.