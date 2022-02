Pedro Ribeiro esclarece ausência do programa “Mais Futebol”

Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, esclareceu, esta segunda-feira, a razão pela qual nunca mais participou como comentador no programa “Mais Futebol”, da TVI.

O também locutor decidiu responder, através do Instagram, aos internautas que estão sempre a perguntar a data de regresso do profissional ao formato televisivo da estação de Queluz de Baixo.

“Gosto muito do Mais Futebol. Da equipa, do programa, do site. Da ideia. Perguntam-me porque não voltei. Porque dei dez anos de sextas-feiras a este programa. Enough. Mas sinto-me, na mesma, e sempre, como parte deste universo, que aplica goleadas gastronómicas todas as sextas ao almoço, longe das câmaras”, disse.

“É uma equipa excecional, de amigos para a vida. Quem sabe se, um dia, não voltamos a estar juntos, num qualquer estúdio de televisão?” prosseguiu.

De seguida, Pedro Ribeiro elogiou a ideia do programa. “A ideia de bater bolas sobre futebol, sem insultos nem gritos, mas com boa conversa e humor, está mais válida do que nunca”.

Por agora, o diretor da emissora faz parte do programa “Einsteins TVI”, que é transmitido aos domingos à noite na TVI24 e apresentado por Cláudia Lopes. A equipa de comentadores é composta por Vítor Oliveira, Dani, Costinha e Paulo Rico.

“Um dia dou lá um salto, só para matar saudades. Gravamos ou assim”; rematou, deixando a promessa de que um dia regressa ao “Mais Futebol” para gravar um programa.

