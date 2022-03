Pedro Ribeiro recorda o pai: “Faz hoje dez anos que morreu”

O animador e diretor da Rádio Comercial recordou o pai nas redes sociais, esta segunda-feira, no dia em que completa dez anos que morreu.

Pedro Ribeiro, de 49 anos, homenageou o pai com uma publicação comovente no Instagram na qual sublinhou o “vazio” que sente desde a morte do progenitor.

“Noutro dia, passei a esta porta, que é da minha infância. Hoje lembrei-me mais de tudo o que esta porta do meu prédio de ser menino me lembra. Faz hoje dez anos que o meu pai morreu. Este nada que fica. Sempre este vazio do que não pode ser”, pode ler-se na legenda de uma imagem da referida porta.

Recorde-se que Pedro Ribeiro é pai de Gonçalo, Mafalda e Maria, que nasceram de uma relação anterior. O locutor é ainda pai de Carminho, a filha em comum com Rita Rugeroni, animadora da Comercial, com quem está casado há cinco anos.