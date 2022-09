Pedro Ribeiro regressa ao lugar onde foi feliz na infância

O diretor da Rádio Comercial Pedro Ribeiro regressou ao lugar onde cresceu e fez uma declaração de amor aos tempos de menino.

Regresso a casa. Pedro Ribeiro voltou à zona que o viu crescer e, durante alguns minutos, voltaram as recordações, particularmente quando a mãe o chamava para voltar a casa.

“A minha infância morou neste rés do chão. Sempre que tenho de vir para estes lados, é inevitável passar aqui”, começou por referir o radialista no perfil de Instagram.

“A praceta de Sofala, a de Quelimane, a de Nampula e que são hoje uma paisagem bem diferente daquela que eu guardo. Como um rosto transformado pelo tempo que passou. Mas ali, do outro lado, está o prédio onde vivia a minha primeira namorada, uma baixinha vinda do Porto, imagine-se”.

“A praceta onde jogava à bola com os meus amigos. A calçada onde se fazia uma fogueira, nos Santos Populares Ali ao fundo era a pastelaria Folha Verde, aqui ao lado o supermercado Cendas, o café por baixo da minha casa era do Henrique e do Jacinto, o mini mercado em frente era o Costa e Teixeira”, acrescentou.

“Levo a mal terem mudado a porta do meu prédio. Sinto a falta da peça de metal para abrir. E a cabine telefónica e o marco do correio, substituídos por mais lugares para carros. Ir comprar A Bola à Lituxa”, recordou.

“Vir a estas ruas é ter um vislumbre da infância, cheia de terrores mas também de encanto absoluto, nos dias passados na rua. Com os amigos. Uns ficaram para a vida mas é raro vê-los, tenho pena. E outros de que nunca mais soube nada”.

“Vim aqui cumprimentar a infância. Está ali a minha mãe a chamar-me da janela. Um rumor da sua voz que só eu ouço. Vem do fundo do que sou. E sou um menino outra vez”.

“No número 6 da Av de Moçambique, no bairro da Figueirinha, quando o bairro era tão mais pequeno, mas ao mesmo tempo um planeta inteiro. A infância é esse planeta distante. Godspeed”, rematou Pedro Ribeiro.